أوساكا تودع منافسات بطولة أمريكا المفتوحة لتتراجع إلى المركز الرابع بالتصنيف العالمي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

ودعت النجمة اليابانية ناومي أوساكا منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلبت عليها السويسرية بليندا بينسيتش 7 / 5 و6 / 4 مساء الاثنين ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة (دور الستة عشر).



ولن تقتصر خسارة أوساكا على ضياع فرصة الحفاظ على لقب أمريكا المفتوحة، وإنما ستخسر أيضا موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

وأخفقت أوساكا 21/ عاما/ في التغلب على الأداء القوي والمتماسك للبيسينيتش المصنفة 13 للبطولة، والتي حسمت المباراة خلال ساعة واحدة و26 دقيقة، تحت سقف مغلق في ظل سقوط الأمطار.

وستسفر الهزيمة عن تراجع أوساكا إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي في النسخة المقبلة، حسب ما كشفت عنه الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

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وتعاود الأسترالية أشليه بارتي، الفائزة بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) إلى صدارة التصنيف العالمي من جديد، أمام كارولينا بليسكوفا وسيمونا هاليب، رغم أن اللاعبات الثلاث خرجن بالفعل من منافسات أمريكا المفتوحة.

وباتت إلينا سفيتولينا، المصنفة الخامسة في أمريكا المفتوحة، اللاعبة صاحبة أعلى تصنيف في منافسات البطولة الحالية.

وتلتقي بينسيتش في دور الثمانية، دونا فيكيتش التي تأهلت بالفوز على الألمانية جوليا جورجيس 6 / 7 (5 / 7) و7 / 5 و6 / 3 .

كذلك صعدت البلجيكية اليسي ميرتنز إلى دور الثمانية بالفوز على الأمريكية كريستي آهن 6 / 1 و6 / 1 .

وتلتقي ميرتنز في دور الثمانية الكندية بيانكا أندريسكو التي تأهلت بالفوز على الأمريكية تايلور تاونسند 6 / 1 و4 / 6 و6 / 2 .