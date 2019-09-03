شكرا لقرائتكم مدرب حراس الأهلي السابق : درع الدوري سر تأجيل إقالة لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن عدم رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، عقب الهزيمة الكبيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى دوري أبطال أفريقيا بخماسية بسبب حصد درع الدوري بعدها.

قال طارق سليمان فى تصريحات إذاعية أن مجلس إدارة النادي الأهلي، فضل استمرار لاسارتي بعد خسارة صن داونز الحفاظ على الاستقرار من أجل حصد درع الدوري وهو ما حدث بالفعل، ولكن بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز، كانت كلمة النهاية بالنسبة للمدير الفني والوقت المناسب لرحيله.

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ورحل طارق سليمان عن الجهاز الفني للأهلي بعد تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية وضم 3 مدربين أجانب مساعدين له أحدهم لتدريب حراس المرمى.

وكشف طارق سليمان، أنه تحدث مع ثلاثى حراسة المرمى بالأهلي شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي قبل رحيله، ووجه لهم بعض النصائح، مشددا أن النظام المطبق داخل القلعة الحمراء، سيسير على الجميع طوال الوقت بغض النظر عن الأشخاص المتواجدين.

وشدد مدرب حراس الأهلي السابق، عدم تلقيه أى معلومات مؤكدة بخصوص توليه تدريب حراس المنتخب الوطني فى الفترة القادمة، مؤكدا أن مجرد طرح أسمه يعد شرف كبير بالنسبة له ولأى مدرب آخر.