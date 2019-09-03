شكرا لقرائتكم المقاولون العرب ينهى الميركاتو الصيفي بضم لاعب وسط ومهاجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، استعداد قلعة ذئاب الجبل، لإبرام صفقتين جديدتين، قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري.

قال محمد عادل فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن المقاولون العرب، سينهى موسم الإنتقالات الصيفية، بالتعاقد مع لاعبان فى وسط الملعب والهجوم.

وشدد المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، على انضمام الصفقات الجديدة التي لم تلتحق بمعسكر ذئاب الجبل المقام حالياً فى كرواتيا، للتدريبات عقب عودة البعثة إلى القاهرة.

وينهى فريق المقاولون العرب، معسكره المغلق المقام حاليا فى كرواتيا، غداً الأربعاء، حيث يخوض مباراته الودية الثالثة أمام أحد الفرق الكرواتية، قبل العودة إلى القاهرة صباح الجمعة بعد رحلة طيران تمتد لأكثر من 12 ساعة يتخللها ترانزيت في تركيا.