شكرا لقرائتكم مستبعدو المقاولون العرب من معسكر كوراتيا يؤدون تدريبات خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل يؤدى لاعبو المقاولون العرب المستبعدين من معسكر الفريق بكرواتيا تدريبات خاصة وفقاً لبرنامج محدد وضعه عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل قبل السفر للدخول فى معسكر خارجى استعداداً للموسم الجديد.

وبأوامر عماد النحاس يتدرب المستبعدين مع ناشئين 99 بنفس برنامج تدريبات الفريق الأول فى كرواتيا والأحمال البدنية.

Advertisements

وسيعود المقاولون العرب من كرواتيا صباح الجمعة المقبل بعد اسدال الستار على المرحلة الثالثة فى موسم إعداد ذئاب الجبل استعداداً للموسم الجديد.

ولعب المقاولون مباراتين وديتين حتى الآن فى معسكر كرواتيا انتهت الأولى بالتعادل مع القادسية الكويتى فيما انتهت الثانية بفوز عريض للذئاب برباعية نظيفة على حساب ارجيتزا السلوفينى، ويخوض الفريق ثالث مبارياته الودية غداً الأربعاء أمام فريق كرواتى.

واصطحب الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء محمد طلعت لتأخر الأوراق، يوسف الجوهرى لقضاء فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرا إلى الفريق.