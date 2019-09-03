شكرا لقرائتكم بطل السنغال يحدد موعد مواجهة الزمالك بدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك، إخطارا رسميا من نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، يفيد بتحديد الساعة السادسة بتوقيت السنغال، الثامنة بتوقيت القاهرة موعدا لانطلاق مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

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وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وبطل السنغال يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب الأخير، بينما سيقام لقاء العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.

وسبق وحدد نادي الزمالك يوم 10 سبتمبر الجاري، موعدا مبدئيا لسفر البعثة البيضاء إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو التواجد هناك قبل المباراة بعدة أيام ليعتاد اللاعبين على الأجواء وملعب اللقاء.