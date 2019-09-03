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شكرا لقرائتكم نسمة محجوب تحيى حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيقام الحفل في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة.
كما يتضمن الحفل طابور عرض المنتخبات المشاركة في البطولة، ثم فقرة فنية تحييها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو في الجولة الأولى من الدور الأول في التاسعة مساءً.
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