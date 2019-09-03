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نسمة محجوب تحيى حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما...

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جدة - عمرو شويل يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حفلا غنائيا للفنانة نسمة محجوب.

 


 

 

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وسيقام الحفل في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة.

 

كما يتضمن الحفل طابور عرض المنتخبات المشاركة في البطولة، ثم فقرة فنية تحييها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو في الجولة الأولى من الدور الأول في التاسعة مساءً.

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