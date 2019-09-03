شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس نص رسالة فايلر للاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، جلستين مع لاعبيه منذ تعيينه مديرا فنيا للفريق بشكل رسمى خلفا لمارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج وبالتحديد بعد توديع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

ويضم الجهاز المعاون لرينيه فايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدًا.

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وبعث رينيه فايلر فى المحاضرة النظرية فى غرفة خلع الملابس والمحاضرة الثانية فى أرضية ملعب التتش، برسالة طمأنة للاعبي الأهلي خاصة على مستوى منح كل لاعب فرصة المشاركة للحكم على مستواه بشكل دقيق.

وفى هذا الشأن، طلب رينيه فايلر من إدارة النادي الأهلي، إقامة مباراة ودية للوقوف على مستوى معظم لاعبيه فى المنافسات، بعيدا عن التدريب، وهو الأمر الذى وعدت إدارة الأهلى بتنفيذه قبل مواجهة بطل غينيا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.