هكذا أحيا المصري البورسعيدي ذكرى رحيل مدربه الأسبق محمود الجوهرى...

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جدة - عمرو شويل أحيا النادى المصري البورسعيدى الذكرى السنوية السابعة لوفاة الراحل الكابتن محمود الجوهري أحد أهم رموز كرة القدم المصرية على مدار تاريخها. ونشر الحساب الرسميى لفريق المصري على موقع التدونيات القصيرة احياء الذكرى واتلى جاء فيها : الذكرى السنوية السابعة لوفاة الراحل القدير الكابتن محمود الجوهري أحد أهم رموز كرة القدم المصرية على مدار تاريخها والذي تولى مسئولية الإدارة الفنية للنادي #المصري مطلع موسم 1992/1991. و تولى الجوهري القيادة الفنية لفريق النادي المصري مطلع موسم 1992/1991. Advertisements تحل اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر، الذكرى السابعة على رحيل ، الجنرال محمود الجوهرى نجم الأهلى ومدرب منتخب الفراعنة فى مونديال 1990 والمتوج بلقب أمم أفريقيا 1998. ويذخر تاريخ الجنرال كلاعب ومدرب بألقاب وإنجازات كثيرة حيث قاد الجوهري النادى الأهلى لاحراز أول لقب قارى عام 1982، بالتتوبج برابطة دورى أبطال أفريقيا على حساب أشانتى كوتوكو الغاني.

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