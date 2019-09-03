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شكرا لقرائتكم الصقر يحيى ذكرى رحيل محمود الجوهري: صاحب الفضل عليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب الصقر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي ناعيا الجوهري : "اليوم ذكري الراحل العظيم چنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجوهري .. صاحب الفضل الأكبر عليا بعد الله سبحانه وتعالي اللهم أجعل مثواه الجنة".
وتحل اليوم الثلاثاء، الثالث من سبتمبر، الذكرى السابعة لرحيل أحد أعظم مدربى الكرة المصرية، بل والعربية، الجنرال محمود الجوهرى نجم مصر والأهلى ومدرب الفراعنة فى مونديال 1990 والفوز بأمم أفريقيا 1998.
محمود الجوهريوفازت مصر تحت قيادة الجنرال لقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998، والتى أقيمت فى بوركينا فاسو وتغلب فى النهائى على منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.
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