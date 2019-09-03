شكرا لقرائتكم التسجيلات وصلت .. الزمالك يبدأ مذاكرة جينيراسيون فوت بعد بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، مقاطع فيديو، تتضمن تسجيلات لبعض مباريات فريق جينيراسيون فوت السنغالي الذي سيواجه الأبيض فى دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك و جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب الأخير، بينما سيقام لقاء العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.

Advertisements

ويعكف الجهاز الفني لفريق الزمالك، خلال الساعات القادمة، على دراسة فيديوهات بطل السنغال، وتحديدا بعد خوض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

وسبق وحدد نادي الزمالك يوم 10 سبتمبر الجاري، موعدا مبدئيا لسفر البعثة البيضاء إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت.