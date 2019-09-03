شكرا لقرائتكم لن ننساك يا جنرال.. اليوم ذكرى رحيل محمود الجوهرى السابعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحل اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر، الذكرى السابعة على رحيل ، الجنرال محمود الجوهرى نجم الأهلى ومدرب منتخب الفراعنة فى مونديال 1990 والمتوج بلقب أمم أفريقيا 1998.

ويذخر تاريخ الجنرال كلاعب ومدرب بألقاب وإنجازات كثيرة حيث قاد الجوهري النادى الأهلى لاحراز أول لقب قارى عام 1982، بالتتوبج برابطة دورى أبطال أفريقيا على حساب أشانتى كوتوكو الغاني.

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ويعتبر الانجاز الأبرز فى مسيرته الكروية والتدريبة هو الصعود إلى كأس العالم 1990 فى إيطاليا، بعدما قاد الراحل كتيبة الفراعنة إلى التأهل للمونديال بعد غياب 56 عاماً عن المشاركة فى العرس الكروي الأكبر.

وكانت المباراة الأهم والهدف الوحيد لمنتخب مصر فى كأس العالم ايطاليا 1990، والتى ستظل عالقة بأذهان المصريين على مر الزمان عندما اقتنص فوزا مستحقا من منتخب هولندا بضربة جزاء شهيرة أحرزها لاعب الوسط المدافع حينها مجدى عبد الغني.