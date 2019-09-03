بعد شوشة .. المصري يمدد عقد نجم خط الدفاع...

جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة النادي المصري، التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الكروى بقيادة إيهاب جلال، إجراءات تجديد عقد محمود حمد مدافع الفريق ليستمر حتى موسم 2024/2023.

وقام محمود حمد بتوقيع تعاقده الجديد مع النادي المصري فى حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس إلإدارة.

ويسعى مجلس إدارة النادي المصري، للحفاظ على كافة نجوم الفريق من ناحية والتدعيم بعناصر مميزة جديدة من ناحية أخرى، حيث سبق للمصري تجديد التعاقد مع أحمد شوشة لمدة 5 مواسم بجانب التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد هم بهاء مجدي وعماد فتحي وخالد مصطفى.

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وانضم محمود حمد للمصري مطلع الموسم الماضي قادماً من صفوف فريق طلائع الجيش، حيث شارك في 18مباراة بإجمالي دقائق بلغ نحو 1169 دقيقة سجل خلالهم هدفاً وحيدا في شباك الاتحاد السكندري.