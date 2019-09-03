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شكرا لقرائتكم بعد شوشة .. المصري يمدد عقد نجم خط الدفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة النادي المصري، التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الكروى بقيادة إيهاب جلال، إجراءات تجديد عقد محمود حمد مدافع الفريق ليستمر حتى موسم 2024/2023.
ويسعى مجلس إدارة النادي المصري، للحفاظ على كافة نجوم الفريق من ناحية والتدعيم بعناصر مميزة جديدة من ناحية أخرى، حيث سبق للمصري تجديد التعاقد مع أحمد شوشة لمدة 5 مواسم بجانب التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد هم بهاء مجدي وعماد فتحي وخالد مصطفى.
وانضم محمود حمد للمصري مطلع الموسم الماضي قادماً من صفوف فريق طلائع الجيش، حيث شارك في 18مباراة بإجمالي دقائق بلغ نحو 1169 دقيقة سجل خلالهم هدفاً وحيدا في شباك الاتحاد السكندري.
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