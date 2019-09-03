شكرا لقرائتكم نسي الباسبور ومسافرش..منتخب المصارعة النسائية يخوض بطولة العالم بدون مدرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض منتخب المصارعة النسائية، لموقف غريب، بعد تخلف محمد طلبة المدير الفنى للمنتخب، عن السفر مع أفراد البعثة إلى كازاخستان، لخوض بطولة العالم خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى.

ويرصد الخليج 365، وقائع ما حدث فى مطار القاهرة أثناء سفر منتخب الكرة النسائية، حيث أكتشف محمد طلبة مدرب المنتخب ضياع الباسبور الخاص به، ليفشل فى السفر برفقة البعثة رغم أنه المدرب الخاص باللاعبة سمر حمزة الوحيدة التى ستمثل مصر فى منافسات المصارعة النسائية ببطولة العالم.



سمر حمزة مع مدربها محمد طلبة

وأصبح سفر مدرب منتخب المصارعة النسائية إلى كازاخستان، شبه مستحيل حيث يستلزم ذلك، بدء إجراءات حصوله على جواز سفر جديد، ثم مخاطبة سفارة كازاخستان للحصول على التأشيرة، وهو ما يصعب حدوثه قبل انتهاء البطولة وبالتالى ستخوض سمر حمزة لاعبة المنتخب منافسات البطولة بدون مدرب معها.