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شكرا لقرائتكم الطلائع يرفع شعار "أتعاقد آه أبيع لا" .. والحصيلة 10 صفقات والرحيل ممنوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمسك المدير الفني لطلائع الجيش بوجود كافة العناصر الأساسية رغم التعاقد مع أكثر من 10 لاعبين جدد ورفض التفريط في أي لاعب لبناء فريق قوي قادر على الظهور بشكل جيد في الدوري.
وضم طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل
وقيد الطلائع فى قائمته الاولى 16 لاعب هم : " محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبوالمجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى "
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