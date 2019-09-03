شكرا لقرائتكم مدرب الإنتاج: خالد قمر سبب عدم حسم صفقة باسم مرسى حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربى، أن ناديه يسعى لتدعيم مركز "الديفندر" لإغلاق موسم الانتقالات الصيفية بنجاح.

وأضاف محمد عبد الله فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت": "نسعى لتدعيم مركز خط الوسط فى ظل النقص العددى بهذا المركز فى قائمة الإنتاج لإنهاء ملف التعاقدات الصيفية، الذى نجحنا خلاله فى تدعيم صفوفنا بلاعبين مميزين".

ويضيف مدرب الإنتاج الحربى: "فترة إعداد الفريق تسير على مايرام بدأت فى شرم الشيخ وصولا بالمباريات الودية التى تقام بإستمرار لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للموسم الجديد".

وعن حالة عامر عامر حارس مرمى الفريق بعد الاصابة علق محمد عبد الله: " عامر عامر حارس مميز وعاد للتألق ويشارك بصفة مستمرة فى المباريات الودية ونجح فى التصدى لأربع كلات جزاء فى إحدى المباريات بما يؤكد عودته لفورمته الفنية والبدنية "

وعن حقيقة التفريط فى نجوم الإنتاج الحربى علق محمد عبد الله: "تلقينا عروضا بالجملة لأكثر من لاعب بالفريق بالموسم الماضى وعلى رأسهم عامر عامر ومحمود البدرى ورفضنا رحيلهما للحفاظ على تماسك الفريق بالتزامن أيضاً مع مصلحة اللاعبين فلن نقف فى طريقهم إذا جاءهم عرض مميز"

وعن المفاوضات مع باسم مرسى علق مدرب الإنتاج الحربى: "باسم يتدرب معنا ولكن مفاوضات ضمه لم تحسم بشكل رسمى حتى الآن، نريد اللاعب ولكن نرفض بند منعه من المشاركة فى مباريات الزمالك منعا لتكرار موقف خالد قمر الذى رفض الزمالك تمديد إعارته معنا رغم أننا التزمنا بعدم مشاركته فى مباريات القلعة البيضاء".

Advertisements

وأضاف: "خالد مهدى مدير الكرة يتولى إدارة ملف باسم مرسى وننتظر للأيام المقبلة لحسم موقفه بشكل نهائى لان اللاعب يؤدى تدريباته معنا بشكل مميز للغاية".

وعن رأيه فى شكل المنافسة بالموسم الجديد علق محمد عبد الله: "أتمنى أن تستمر المنافسة مثلما حدث الموسم الماضى ولكن شريطة الالتزام بالمواعيد والجداول الثابتة لمساعدة المدربين على العمل بهدوء بالإضافة لضرورة تطبيق تقنية الفار بالدورى لانها تضيف العدالة للمسابقة".

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

تعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.