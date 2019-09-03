شكرا لقرائتكم صلاح وثلاثى ليفربول يزينون التشكيلة المثالية للبريميرليج فى شهر أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، التشكيلة المثالية لشهر أغسطس بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى تواجد بها محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول.

وحصل نادى ليفربول على نصيب الأسد من ليفربول فى التشكيلة المثالية لشهر أغسطس بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك بتواجد 4 لاعبين وهم فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب ومحمد صلاح وفيرمينو.

وضمت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من نادى مانشستر سيتى وهم رحيم سترلينج وكيفن دى بروين وسيرجيو أجويرو.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح ساهم فى حصول ليفربول على العلامة الكاملة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك بتحقيق 4 انتصارات متتالية ليعتلى الصدارة برصيد 12 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب الوصافة، وذلك قبل بداية فترة التوقف الدولية.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى بواقع "هدف" أمام نورويتش سيتى، و"هدفان" فى شباك أرسنال، علماً بأن الاهداف الثلاثة جاءت فى ملعب "أنفيلد".