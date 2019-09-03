بلماضي يوضح.. متى يرحل عن تدريب منتخب الجزائر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الحالة الوحيدة التي قد تجبره على الرحيل عن تدريب الخضر، وهي ألا يقدم جديدًا مع الفريق المتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بلماضي اليوم الثلاثاء ونقلته الصحف الجزائرية قال مدرب الخضر: "لأكون صريحا، أردت تفادي الحديث مع الصحافة، لكي لا أعلم بأي شيء يتعلق بي".

وأضاف: "كل ما قيل كان بمثابة إشاعات ولن أرد عليها لأنها أصبحت عادة ولا تشكل لي أي عائق".

وتابع: "الحديث للصحافة ليس أولوياتي وهذا أمر يعلمه الجميع لكن في كل مرة وفي كل ندوة أرد على هذه الشائعات".

وواصل: "زطشي هو رئيس الاتحاد وأكن له كل الاحترام، لدينا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وهذا لا يعجب البعض".

وأكمل: "لم آتِ من أجل زطشي أو لأي شيء آخر، أنا هنا من أجل تدريب المنتخب الجزائري وفقط".

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وعن إنجاز الخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية قال بلماضي: "البطولة كانت صعبة للغاية واللاعبون أكدوا على قوتهم في هذه البطولة بالرغم من كل الظروف، خاصة من ناحية الضغط و الانضباط داخل الفريق".

وأضاف: "الضغط الإعلامي كان كبيرًا، كان هناك لاعبين تم انتقادهم بصورة مبالغة، هذا الفريق سيبقى محفورا في ذاكرة الجزائريين".

وتابع: "كان هناك لاعبين عادوا من بعيد بعد أن كانوا ضمن القائمة السوداء مثل بلايلي وبلعمري".

وواصل: "وضعنا برنامجا خاصا لكأس إفريقيا، كنا مع بعضنا البعض لمدة شهرين ولم يحدث أي شيء سوى الحادثة البسيطة لبلقبلة".

وعن شائعات رحيله عن الخضر قال: "إذا شعرت أنني لن أقدم الشيء الكثير للمنتخب وأنني لن أطوره فسأنسحب".

وأتم: "علينا مواصلة العمل من أجل التطور".