بالصور.. تفاصيل جديدة في أزمة صلاح وماني.. ميلنر يسخر والسنغالي يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سخر جيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي من ردة فعل زميله السنغالي ساديو ماني خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

وحل ليفربول ضيفًا على بيرنلي في مباراة الجولة الرابعة من بريميرليج، وفاز الريدز بثلاثية دون رد.

ميلنر قام بنشر صورة له من مقاعد بدلاء ليفربول رفقة ماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" علق عليها قائلًا: "ربما أسأت قراءة هذا، ولكنني متأكد أن ماني كان منفعلًا بسبب جلوسي على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة في المباراة.. شكرًا".

وشهدت المباراة انفعال ماني عقب تبديله في الدقيقة 85، وتبين فيما بعد أن سبب غضبه هو عدم تمرير زميله محمد صلاح الكرة خلال إحدى الهجمات؛ حيث كان السنغالي في وضعية أفضل للتسجيل.

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ورد ماني على رسالة ميلنر ضاحكًا: "نعم بالتأكيد هذا ما كنت أتحدث عنه".

كان المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد رفض تضخيم الأمور، وأكد أن انفعال ماني تم احتواؤه سريعًا في غرفة الملابس.

وعلق كلوب قائلًا: "ماني رجل عاطفي، هناك شيء حدث لم يكن على هواه، لم يستطع إخفاء عواطفه، تحدثنا عن ذلك، كل شيء على ما يرام".

كما تحدث جوردان هندرسون، قائد فريق ريدز عن الواقعة، وأكد أن ماني كان يمزح، ويضحك داخل غرفة تبديل الملابس.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية: "نحن نحفز بعضنا طوال الوقت، أعتقد أن هذا مهم، الجميع يريد تقديم أفضل ما لديه".