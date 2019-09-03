فرج عامر يوضح موقفه من إمكانية تدريب حسام حسن لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه من الشرف إسناد الإدارة الفنية لمنتخب مصر إلى حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، خلفًا للجهاز الفني المُقال بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وقال عامر، في تصريحات إذاعية لـ"ملعب 9090" صباح اليوم الإثنين: "شرف لنا وشرف للكابتن حسام حسن أن يتم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب لأنه دور وطني وواجب علينا".

وأضاف: "لا أحد يقدر على التأخر عن خدمة مصر، بالتأكيد ندعم تعيينه مديرا فنيا للمنتخب ولن نعارض ذلك".

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وأكمل: "لا يوجد أي اتصالات مع اتحاد الكرة أو حسام حسن بشأن هذا الأمر حتى هذه اللحظة".

وأتم رئيس سموحة قائلا: "أتوقع أن إيهاب جلال (المدير الفني للمصري البورسعيدي) هو الأقرب لقيادة المنتخب، لكني أتمنى إسناد المهمة إلى حسام حسن".

حسام حسن (53 عاما) قاد سموحة لاحتلال المركز الـ14 في الدوري المصري (2018-19)، إذ خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز في أربع مباريات مقابل الخسارة في ست مواجهات والتعادل في مناسبة وحيدة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن الخماسي المرشح لتدريب المنتخب، وضمت القائمة كلا من: حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال.