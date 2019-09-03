طارق سليمان يوضح.. لماذا لم يرحل لاسارتي عن الأهلي بعد خماسية صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق عن ترشحه لتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، رأيه في مدرب الحراس "الأجنبي" ولماذا لم يرحل مارتن لاسارتي عقب خماسية الأهلي من صنداونز بدوري أبطال أفريقيا.

وكان طارق سليمان ضمن الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة الماضية قبل رحيله بعد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر الذي أحضر 3 مساعدين ضمن جهازه الفني أحدهم مدرب لحراس المرمى.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال سليمان: "تدريب حراس المرمى أمر غير هين، مركز حساس وشائك خاصة في النادي الأهلي".

وأضاف: "المدرب الجديد لابد أن يكون على دراية كاملة بكيفية التعامل مع الحراس الثلاثة، أن يتبع أسلوب الصدق والعدل بينهم".

وتابع: "بحسب معلوماتي فإن ميشيل يانكون مدرب صاحب خبرات كبيرة، وسينجح في احتواء الحراس الثلاثة".

وواصل سليمان: "تحدثت مع شريف إكرامي، محمد الشناوي وعلي لطفي قبل رحيلي، ووجهت لهم بعض النصائح والتعليمات، في النهاية النظام المتبع داخل النادي الأهلي سيفرض على الجميع على حد سواء".

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وعن طرح اسمه لتدريب حراس المنتخب الوطني قال: "حتى الآن لم يتحدث إليّ بشكل رسمي، تدريب المنتخب شرف كبير وعظيم لأي مدرب".

وبسؤاله عن تقييمه لتجربة مارتن لاسارتي مع الأهلي أجاب: "لنكن منصفين، لاسارتي خاض مع الفريق 22 مباراة بالدوري، فاز في 18، تعادل في اثنين وخسر في مثلهما وكانت أحدهما أمام بيراميدز بعد قدومه بيوم أو اثنين".

وأكمل مدرب حراس الأهلي السابق: "حتى ولو كان الأداء غير مُرضِ ولكن في النهاية حصدنا بطولة الدوري في موسم صعب بحسب ما وصفه الجميع".

وتابع: "لو أخفقنا في المباريات الأخيرة ولم ننجح في استغلال تعثر الزمالك لما تمكنا من حصد بطولة الدوري".

واستطرد: "بالتأكيد الهزيمة التاريخية أمام صنداونز كانت خسارة كبيرة بالنسبة للجميع، ولكن إدارة الأهلي وقتها فضلت الحفاظ على الاستقرار من أجل حصد الدوري وهو ما تم بالفعل".

وأتم: "الخسارة أمام بيراميدز والخروج من الكأس كانت النهاية بالنسبة للاسارتي، وحينها قررت إدارة النادي توجيه الشكر للأورجوياني".