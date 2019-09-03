"مشهد لا يتفق مع مبادئ الأهلي".. الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اتخذ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرارا تأديبيا ضد خالد عصر وعمر بدير، لاعبي فريق تنس الطاولة، المتواجد حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية.
وأفاد الموقع الرسمي للأهلي بأن الخطيب قرر ترحيل عصر وبدير إلى القاهرة وإيقافهما وإحالتهما للتحقيق، نظرًا لإساءة كل منهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة. ووصف الأهلي تلك الواقعة بالمشهد الذي لا يتفق مع قيم ومبادئ النادي.
كان رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أشرف عبدالفتاح، المدير الفني للفريق بكل تفاصيل الواقعة.
ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى الخطيب، الذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي، تبعًا للموقع الرسمي للنادي.
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