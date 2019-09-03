بطل السنغال يخطر الزمالك بموعد المبارة في دوري أبطال إفريقيا

اخطر مسؤولو نادي جينيراسيون فوت السنغالي مسؤولي الزمالك بتحديد الساعة السادسة بتوقيت السنغال، الثامنة بتوقيت مصر موعدا للقاء الذهاب بين الفريقين في دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر ان يقام لقاء الذهاب بالسنغال يوم ١٤ سبتمبر الجاري على ان يقام لقاء العودة بمصر أحد ايام ٢٧ او ٢٨ او ٢٩ من الشهر الجاري.

وكان الزمالك حدد يوم ١٠ سبتمبر الجاري موعدا مبدئيا لسفر بعثة الفريق الابيض إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الذهاب.