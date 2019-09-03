مجلس الأهلي يكرر مناقشة قرار إقالة عبدالحفيظ وتعيين حسام غالي بدلا منه

اقترب حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، من خلافة سيد عبد الحفيظ، في منصب مدير الكرة لفريق النادي الأهلي مع انطلاق الموسم الجديد.

ويخطط مجلس الأهلي للتخلص من سيد عبد الحفيظ، بعد فشله في تحقيق أي بطولة وخاصة البطولة الأفريقية والحصول على درع الدوري المصري فقط.

وكشفت مصادر داخل المجلس، أن هناك مطالب من أعضاء المجلس للتخلص من عبدالحفيظ بعد العداوات والحالات الغير مستقرة بينه وبين عدد كبير من لاعبي الفريق في الفترة الماضية بسبب تدخله في مشاركة اللاعبين داخل التشكيل من عدمها من خلال نقل صورة غير صحيحة للمدربين عن بعض اللاعبين.

واقترح أعضاء المجلس على الخطيب التخلص من عبدالحفيظ لخلق روح جديدة بالموسم الجديد وتعيين حسام غالي بدلا منه الأمر الذي رحب به بيبو، رئيس النادي ورئيس لجنة التخطيط.

ويؤجل المجلس البت في هذا الملف أو حتى مفاوضة غالي لحين استقرار الأحوال داخل الفريق خاصة بعد التعاقد مع المدرب الجديد.