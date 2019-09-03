شاهد.. أحمد حسن في ذكري رحيل الجوهري "له الفضل الأكبر عليا"

حرص أحمد حسن نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق على أحياء ذكرى وفاة الراحل محمود الجوهري بعد مرور 7 سنوات على رحيلة. ونشر حسن عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا :" اليوم ذكري الراحل العظيم چنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجوهري صاحب الفضل الأكبر عليا بعد الله سبحانه وتعالي, اللهم اجعل مثواه الجنة". عليا بعد الله سبحانه وتعالي, اللهم اجعل مثواه الجنة". وتوفي جنرال الكرة المصرية محمود الجوهري يوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر عام 2012م عن عمر يناهز الرابعة والسبعين إثر أزمة قلبية حادة.

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