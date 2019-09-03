صور.. بعثة الأهلي الليبي تصل القاهرة لمواجهة الإسماعيلي

وصلت بعثة فريق الأهلي الليبي صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار برج العرب بالإسكندرية قبل أن تتجه إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالبطولة العربية.

ويقيم بطل ليبيا معسكر قصير بالقاهرة استعدادًا لمواجهة يوم 13 سبتمبر الجارى بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

وأوقعت قرعة الدراويش فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

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