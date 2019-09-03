غزل المحلة يضم مدافع بتروجيت

أنهى مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة أشرف عزت إجراءات انتقال اللاعب جلال العقدة مدافع فريق الداخلية وبتروجيت السابق فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .
حضر اللاعب إلى مقر النادى، صباح اليوم، وقام بتوقيع عقود انتقاله الى صفوف الفلاحين بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور حسام عزو نائب رئيس
أشاد خالد عيد المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية واعتبره إضافة قوية لخط دفاع الفريق.
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