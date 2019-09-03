اليوم.. ذكرى وفاة محمود الجوهري السابعة

تحل، اليوم، الذكرى السابعة على وفاة محمود الجوهري نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق الموافق 3 سبتمبر.

وتوفى الجوهري بعد صراع قصير مع المرض استمر ثلاثة أيام تعرض الكابتن محمود الجوهري لجلطة دماغية أدت إلى نزيف حاد بالمخ يوم الخميس 30 أغسطس عام 2012، لينقل على إثر ذلك إلى أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة الأردنية حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح يوم

الاثنين 3 سبتمبر عام 2012م توفي محمود الجوهري عن عمر يناهز الرابعة والسبعين إثر أزمة قلبية حادة.

ويعد الجوهري هو أول مدرب مصري يتولي تدريب فريقي الأهلي المصري والزمالك المصري، كما كان أول مدرب يقود فريق الأهلي للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982م حينما تغلب على كوتوكو الغاني

وعاد بالكأس.

كما نجح مع الزمالك في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993م، والفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد أن تغلب على الأهلي المصري في جوهانسبرج مطلع عام 1994م.

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استطاع الجوهري الوصول به لكأس العالم عام 1990 لثاني مرة في تاريخه بعد المرة الأولى في 1934.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998م والتي أقيمت في بوركينا فاسو وتغلب في النهائي على منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا.