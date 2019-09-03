تحل، اليوم، الذكرى السابعة على وفاة محمود الجوهري نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق الموافق 3 سبتمبر.
وتوفى الجوهري بعد صراع قصير مع المرض استمر ثلاثة أيام تعرض الكابتن محمود الجوهري لجلطة دماغية أدت إلى نزيف حاد بالمخ يوم الخميس 30 أغسطس عام 2012، لينقل على إثر ذلك إلى أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة الأردنية حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح يومالاثنين 3 سبتمبر عام 2012م توفي محمود الجوهري عن عمر يناهز الرابعة والسبعين إثر أزمة قلبية حادة.
ويعد الجوهري هو أول مدرب مصري يتولي تدريب فريقي الأهلي المصري والزمالك المصري، كما كان أول مدرب يقود فريق الأهلي للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982م حينما تغلب على كوتوكو الغانيوعاد بالكأس.
كما نجح مع الزمالك في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993م، والفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد أن تغلب على الأهلي المصري في جوهانسبرج مطلع عام 1994م.
استطاع الجوهري الوصول به لكأس العالم عام 1990 لثاني مرة في تاريخه بعد المرة الأولى في 1934.
وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998م والتي أقيمت في بوركينا فاسو وتغلب في النهائي على منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم بهدفين نظيفين، وهو أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبا ومدربا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. ذكرى وفاة محمود الجوهري السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.