رسميًا.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في البرتغال

توج النجم كريستيانو رونالدو لاعب فريق بيوفنتوس الإبطالي بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2019.

وتسلم كريستيانو رونالدو الجائزة في حفل كبير أقيم بالعاصمة لشبونة، وشهد حضور العديد من النجوم السابقين والحاليين في الكرة البرتغالية.

وتمكن نجم يوفنتوس في التفوق على أربعة منافسين، وهم روبن نيفيس لاعب ولفرهامبتون، جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب سبورتنغ لشبونة.

وقال رونالدو أن كان هناك العديد من اللحظات الجميلة ، وهذا العالم سريع للغاية، فقبل عام 2018 كانت سنة صعبة على المستوى الشخصي، معقدة للغاية.

ووجه رونالدو رسالة إلى منافسيه الأربعة بعد الفوز بالجائزة حيث قال: "يمكن للجميع أن يكونوا هنا لأن لديهم موسمًا رائعًا”.