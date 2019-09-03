3 صفقات جديدة فى صفوف المصرى

نجحت إدارة النادى المصرى فى إتمام ثلاث صفقات جديدة لدعم الفريق فى الأماكن التى تحتاج لتدعيم بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بهاء مجدى ظهير أيسر الزمالك واللاعب عماد فتحى لاعب خط الوسط المهاجم للزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم لكل منهما، والتعاقد مع خالد مصطفى مدافع فريق الزمالك تحت 21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسمين. الاستغناء الخاص باللاعب بهاء مجدى ظهير أيسر الزمالك واللاعب عماد فتحى لاعب خط الوسط المهاجم للزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم لكل منهما، والتعاقد مع خالد مصطفى مدافع فريق الزمالك تحت 21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسمين. وقد أتم التعاقدات محمد الخولى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة.

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