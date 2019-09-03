«عثمان» يعتمد عقود المدرب الجديد والإسماعيلي يرفض رحيل «صادق»

رفض مسئولو نادي الإسماعيلي شرط سموحة بضم وجيه عبدالحكيم لاعب الدراويش بصفة نهائية للموافقة على بيع لاعبه محمود معاذ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى النادي عرضًا من بيراميدز والمصري البورسعيدي للحصول على خدمات اللاعب المتألق محمد صادق، ولكن الإدارة رفضت رحيل اللاعب الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال المرحلة القادمة.

ومن ناحية أخرى، استقبل المهندس إبراهيم عثمان رئيس

مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ميودراج يسيتش ومساعده سارديان تيكياسكى، وتم توقيع عقود تدريب الفريق في الموسم الجديد.وعبر رئيس النادي خلال الجلسة عن ثقته الكبيرة فى المدير الفنى من أجل تحقيق طموحات مجلس إدارة وجماهير النادى وقيادة الفريق الى المنافسة على جميع البطولات، مؤكدًا أن اختياره كان بسبب خبراته الكبيرة فى المنطقة العربية بعدما تولي تدريب 7 فرق عربية والتتويج بالعديد من البطولات طوال مسيرته التدريبة في المنطقة العربية وأوروبا.كان الإسماعيلى قد أعلن عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق والذى ضم كلًا من صبرى المنياوي مديرًا الكرة، وميودراج يسيتش مديرًا فنيًا وسرديان تيكياسكى مدربًا مساعدا وأدهم السلحدار مدربًا وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى وأكرم علياوي مخططًا للأحمال، إضافة إلى الجهاز الإدارى والطبى.