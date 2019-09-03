مغردون "سيد عبدالحفيظ" عامل لنفسه شخصية نادرًا ما تكون موجودة

سخر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، من تصريحات المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك أمير مرتضى منصور، التى قال فيها " أتمنى الأهلي يرجع لسابق مستواه"، ليرد عبد الحفيظ قائلًا:" فكرني بالمسرحية والراجل اللي بيقول شيلوه من فوقي لأموت".

وتصدر هشتاج "سيد عبدالحفيظ، مواقع التواصل الاجتماعى، للتعبير على

أن أبناء النادىيعرفون متى يتحدثون ومتى يصمتون.

وأعرب مغردون، أن تصريحات سيد عبدالحفيظ فى موضعها، لافتين إلى حديثة عن الزمالك حرب نفسية تخرج من شخص فاهم، قائلين:" قصف جبهة اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام والزمالك والدورى كله لما

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قال إحنا كسبنا الدورى لما الزمالك طلب حكام أجانب".

وتابع أخرون:" سيد عبد الحفيظ عامل لنفسة شخصية نادرًا ما تكون موجودة، ناجح وحازم ومؤدب معظم الوقت، سليط اللسان حين تقتضى الحاجة وهو أفضل رد على رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، وعمل كل دة فى حلقة واحدة".

يُذكر أن الأهلي حصد لقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بفارق ثماني نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.