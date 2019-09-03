20 ألف لاعب ولاعبة يشاركون فى بطولة الجمهورية للشركات

يفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العام للشركات فى السابعة مساء اليوم الدورة رقم 52 لبطولة الجمهورية للشركات والتى تستضيفها محافظة بورسعيد كل عام، وتبدأ فاعليات الافتتاح من ملعب الهوكى بالمدينة الرياضية

بحضور مجلس إدارة الاتحاد العام للشركات ورؤساء الشركات وقيادات الاتحاد العام للشركات والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ببورسعيد بطابور الأعلام يتقدمها علم جمهورية مصر العربية ثم أعلام الشركات المشاركة وعرض فني لفرق السمسمية والفنون والفلكلور الشعبى المستوحى من البيئة البورسعيدية، وسوف يستقبل الحاضرون شعلة البطولة التى انطلقت من جبل الجلالة بالعين السخنة.

و محمد يونس منسق عام البطولة أن كافة الاستعدادات جاهزة للافتتاح وبدء منافسات الألعاب ويبلغ عدد المشاركين فى البطولة 20 ألف لاعب ولاعبة يمثلون 200 شركة عامة وخاصة وتستمر المنافسات فى الفترة من 3 لـــ 16 سبتمبر الجارى.