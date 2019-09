وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح أوسكار الإبداع الأفريقي

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح أوسكار الإبداع الأفريقي ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩، بالقاهرة والفيوم.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، " الفنون أسرع وسيلة للتقارب بين الشعوب وأداة إيجابية من أدوات التواصل وجسرا لزيادة الترابط بين الشعوب، ونحن اليوم نقف أمام مواهب شبابية من أبناء القارة الأفريقية نحتضنها في أرض الكنانة مصر لنقول للعالم أجمع أن قارتنا الأفريقية تذخر بالطاقات الشبابية التي يستلزم استثمارها وتشجيعها".

تابع وزير الشباب والرياضة :" نسعد كثيرا لتنظيم هذا الحدث الشبابي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وفي إطار إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة لشباب القارة الأفريقية".

أضاف الدكتور اشرف صبحي : " نستهدف الاستثمار المباشر في الشباب الأفريقي، واتاحة

الفرصة لهم في مجالات عدة ، وبناء قدراتهم ودعمهم لتسخير إمكاناتهم، ومن هنا جاء هذا الحدث الكبير اوسكار الإبداع الأفريقي والذي يهدف إلى إبراز إبداعات الشباب الأفريقي، وتشجيع المواهب الأفريقية ودعمها، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الثقافات والفنون الافريقية المتنوعة، واثراء روح التنافس بين الشباب الأفريقي في مجالات الإبداع المختلفة، والاهتمام بتفعيل الانشطة الفنية والثقافية لدي شباب الدول الأفريقية، إضافة إلى توطيد أواصر الصداقة بين الشباب الأفريقي".

ومن جانبه أعرب كوكو سينامي ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي عن سعادته بتواجده اليوم في مصر والتي احتضنت المواهب والمبدعين الأفارقة من مختلف دول الاتحاد الأفريقي، مشيدا بالتعاون مع وزارة الشباب لخدمة شباب القارة الأفريقية.

كما أشاد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي بفكرة الأوسكار والتي تأتي في

إطار رؤية الاتحاد الأفريقي للاستثمار ببطاقات الشباب وتشجيعهم ، مبينا أن القارة الأفريقية تشهد هذه الأيام اهتمت بالشباب باعتبارهم أساس التنمية .

وضمت فعاليات افتتاح اوسكار الإبداع الافريقي عددا من الفقرات قام بإحيائها اوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده الدكتور المايسترو هانى عبد الناصر، في حضور بعض ممثلي الاتحاد الأفريقي، والعديد من السفراء الافارقة والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الافريقي والمؤسسات العاملة في الشأن الافريقي واعضاء مجلس النواب والاعلاميين والصحفيين .

وشملت فقرات اوركسترا وزارة الشباب والرياضة اغنية You lost me لنغم سليمان، Ta Fête – Stromae ليوسف محمد، و Turning tables لرودينا سعيد ، la vie en rose /كان لك معايا لسلمى عمرو ، موسيقى شروق للموسيقار " هانى مهنى "، وكوكتيل موسيقى أفريقية متنوعه Top 20 saxophone songs | Sax House Music 2019، Wonderful Africa Chill out music، Sahalé – Magharib , The Spy From Cairo - Nafas, واغنية جماعيه جديده " في الأصل واحد" Of one origin كلمات الشاعر محمود اسماعيل، والحان تامر سعد ، توزيع احمد علاء ، وغناء رودينا سعيد، نغم سليمان، سلمى عمرو.