تعرف على أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي 2019

الجناح الأيمن وصانع الألعاب البرتغالي "جواو فيليكس" من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد = 126 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

صانع الألعاب الفرنسي "أنطوان جريزمان" من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة = 120 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

الجناح الأيسر البلجيكي "إدين هازارد" من تشيلسي إلى ريال مدريد = 100 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

قلب الدفاع الإنجليزي "هاري ماجواير" من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد = 88 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

المدافع الفرنسي "لوكاس هيرنانديز" من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ = 80 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

صانع الألعاب والجناح الإفواري "نيكولاس بيبي" من ليل إلى آرسنال = 79 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

قلب الهجوم البلجيكي "روميلو لوكاكو" من مانشستر يونايتد إلى الإنتر = 69 مليون يورو + 8.9 مليون يورو إضافات. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

قلب الدفاع الهولندي "ماتياس دي ليخت" من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس = 75 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

لاعب الإرتكاز الهولندي "فرينكي دي يونج" من أياكس أمستردام إلى برشلونة = 75 مليون يورو. (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

لاعب الوسط الإسباني "رودريجو هيرنانديز" الشهير بـ رودري، من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي = 70 مليون يورو (اضغط على الصورة لتصفح صفقات الفريق)

انتهى الميركاتو الصيفي 2019 صباح اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر، وحان وقت الحصاد، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات هذا العام.

ثلاثي الدوري الإسباني “أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد” احتلوا المراكز الثلاث الأولى في قائمة أغلى 10، بعدما أنفقوا 346 مليون يورو، من بينهم 120 يورو ظلت في إسبانيا نظير انتقال جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، بينما ذهبت 246 مليون يورو خارجها، بواقع 126 مليون يورو إلى البرتغال، و100 مليون يورو إلى إنجلترا.

المثير في الأمر أن تلك الصفقات ليست الأغلى في صيف 2019 فحسب، بل الأغلى في تاريخ بعض الأندية، فلم يسبق لأتلتيكو مدريد إنفاق 60 أو 70 أو 80 مليون يورو على أي صفقة، طوال الفترة الماضية، وعندما قرر دخول معمعة الأرقام القياسية أنفق 126 مليون دفعة واحدة وعلى لاعب يافع لم يتجاوز بعد الـ 20 ربيعًا، كان جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.

لكن جريزمان صاحب المركز الثاني في قائمة أغلى 10 لاعبين حول العالم هذا الصيف، ليس الأغلى في تاريخ برشلونة لسابق تعاقد النادي مع فيليبي كوتينيو بمبلغ مقارب لهذا المبلغ، كذلك إدين هازارد رغم انضمامه بـ 100 مليون يورو، لكنه لم يتجاوز سعر جاريث بيل الذي وصل لـ 101 مليون يورو حين انضم من توتنهام عام 2013.

وصار المدافع هاري ماجواير الأغلى في تاريخ المدافعين بانضمامه إلى مانشستر يونايتد من ليستر سيتي مقابل 88 مليون يورو.

أما بايرن ميونخ فحقق المستحيل وصرف 80 مليون يورو على المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز القادم من أتلتيكو مدريد، ليجعل منه الأغلى في تاريخه، وهو شيء مستغرب بطبيعة الحال، أن يكون أغلى لاعب في تاريخ العملاق البافاري مدافعًا.

وتخلى آرسنال عن بخله في السوق أخيرًا وجلب نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي بمبلغ 79 مليون يورو، ليجعله الأغلى في تاريخه متفوقًا على أليكسيس سانشيز وأوزيل.

وتحول لوكاكو من لاعب منبوذ في مانشستر يونايتد إلى أغلى لاعب في تاريخ عملاق إيطاليا “الإنتر”، بانتقاله بمبلغ 77.9 مليون يورو.

وواصل يوفنتوس سياسة الإنفاق ببذخ بضم قلب الدفاع اليافع “دي ليخت” بـ 75 مليون يورو من أياكس بعد منافسة شرسة مع برشلونة ومانشستر يونايتد لضمه.

ويحتل المركزين الأخيرين في قائمة أغلى 10 صفقات الهولندي دي يونج والإسباني رودري، بعد انتقالهما إلى برشلونة ومانشستر سيتي مقابل 75 و70 مليون يورو – على الترتيب-.