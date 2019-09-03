كل ما تود معرفته عن قصة نيمار مع برشلونة وريال مدريد في صيف 2019

نقطة الضعف ريال مدريد يستخدم نقطة ضعف نيمار في مفاوضاته مع باريس..لعبة المفاوضات تبدأ...ريال مدريد يُذكر باريس .بكثرة إصابات اللاعب (اضغط على الصورة للوصول للمحتوى)

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