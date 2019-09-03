رياضة | رسميا.. جلال العقدة في صفوف غزل المحلة بالممتاز ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. جلال العقدة في صفوف غزل المحلة بالممتاز ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح غزل المحلة بقيادة خالد عيد المدير الفني في التعاقد مع جلال العقدة الظهير الأيسر لأندية الداخلية وبتروجيت وطنطا السابق، بفترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وحضر اللاعب لمقر النادي بمدينة المحلة وجمعته جلسة مع خالد عيد المدير الفني، وانتهت بإتمام انضمام اللاعب لصفوف الفريق المحلاوي في حضور طه السيد المشرف العام والمدير الفني ووكيل اللاعب.

ويشارك غزل المحلة في دوري الدرجة الثانية للمجموعة الثالثة بحري، ويسعي للصعود هذا الموسم لإسعاد جماهير الفلاحين وتحقيق امل الصعود الذي يبحث عنه الفريق منذ أكثر من موسم.

وتعاقد غزل المحلة رسميا مع كل من، إبراهيم يحيي مدافع اف سي مصر ومحمد فتح الله مدافع جمهورية شبين، وعمار محسن الظهير الأيسر لجمهورية شبين، وأشرف سيد إعارة من نادي أف سى مصر، ومصطفي عبدالستار حارس بني سويف، ومحمد مصطفي حموشة صانع ألعاب مياة البحيرة، وأحمد شوقي حارس أف س مصر، ويحيي حامد مهاجم إنبي واف سي مصر والجونة، ومحمد حمدان لاعب وسط بتروچيت، ومحمد العربي مهاجم القناة وناشئ الزمالك، ومحمد كيمو الظهير الأيمن لسيراميكا، وسيد حسن صانع ألعاب سيراميكا، وأحمد عبدالله الظهير الأيسر للداخلية، ومصطفي شفيق مهاجم بتروچيت.