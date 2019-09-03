رياضة | بختام سانشيز إنتر ميلان يحقق ميركاتو كبير

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أغلق إنتر عقداً آخر لتدريب المدرب الجديد أنطونيو كونتي حيث انضم أليكسيس سانشيز إلى نادي نيرازوري على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

انتقل روميلو لوكاكو بالفعل من أولد ترافورد في الأسابيع الأخيرة وسينضم إليه زميله السابق في فريق يونايتد لا جازيتا ديلو سبورت.

أفاد أن الأندية وافقت على تقسيم راتبه ، مع دفع الشياطين الحمر سبعة ملايين يورو لهذا الموسم ، بينما دفع إنتر خمسة ملايين يورو فقط.

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انضم التشيلي إلى النادي في يناير 2018 فقط من أرسنال ، لكنه فشل في تسليم أي شيء يقترب من أفضل ما لديه في وقته هناك.

في 45 مباراة ، سجل أليكسيس خمسة أهداف فقط ، وبدأ تسع مباريات فقط في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وينضم أليكسيس ولوكاكو إلى فالنتينو لازارو ونيكولا باريلا وستيفانو سينسي ودييغو جودن مع وصول الصيف إلى استاد جوزيبي ميزا.