رياضة | ورطة بيراميدز تسعد الزمالك في نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة بيراميدز تسعد الزمالك في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بتروجت في نصف نهائي كأس مصر يوم 8 سبتمبر.

وفاز بيراميدز أمس على بتروجت بهدفين دون رد ليتأهل لنهائي بطولة كأس مصر.

ويضرب بيراميدز موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية من مسابقة الكأس بعدما تأهل الأخير بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف لمصطفى محمد.

ورفض ديسابر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ولقاء الزمالك.

فحص طبي للمصابين في بيراميدز قبل مباراة نهائي كأس مصر

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ومن المقرر أن يخضع الثنائي إيريك تراوري ورجب بكار لاعبا الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم.

وكان تراوري قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة بيراميدز أمس أمام بتروجت بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل، حيث حل زميله أحمد علي بديلُا له.

أما رجب بكار فاشتكى من ألام في العضلة الضامة لتجبر المدرب الفرنسي ديسابر على تغييره من المباراة والدفع بزميله أحمد توفيق بديلًا له في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل على أن يتم تحديد المعلب، وعدد الجماهير في وقت لاحق بناءً على ضوء الموافقات الأمنية.