رياضة | أول رد فعل من نجوم البرازيل بعد فشل برشلونة في ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من نجوم البرازيل بعد فشل برشلونة في ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص نجوم منتخب البرازيل على استقبال نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في معسكر البرازيل، وذلك بعد فشل صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة الإسباني.
واستقبل لاعبو البرازيل زميلهم نيمار استقبالا مميزا حيث رحبوا به ، وأشادوا به ووجهوا له رسائل إيجابية خاصة أن اللاعب كان يعاني الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن الملاعب.
وكان باريس سان جيرمان رفض عرضا من برشلونة لضم نيمار، حيث طلب الباريسيون مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون يورو بالإضافة ضم كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسيين توديبو وعثمان ديمبلي.
السبب وراء فشل صفقة نيمار
اثارت صفقة نيمار وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان جدلاً في الأيام الماضية وكان حديث الانتقالات الصيفية قبل إغلاقه وعلى الرغم من ذلك ، فإن كل اللاعب استقر في حديقة الامراء.
لقد بذل نيمار كل ما في وسعه للحصول على خروجه هذا الصيف ، لكن باريس سان جيرمان لم يكن راضيا عن أي من العروض المطروحة.
قام لي باريزيان بتسجيل هذه القصة منذ بدايتها وأوضح أن "مساهمي باريس سان جيرمان في قطر شعروا بالإهانة" عندما أخبر نيمار ليوناردو أنه يريد العودة في الميركاتو الصيفي، وقرر أنه يمكن أن يغادر إذا تم تقديم عرض جيد جدًا للرفض.
كانت كلمة صاحب النادي "يمكن أن يغادر" ، لكن فقط إذا كان العرض ضخمًا: 300 مليون يورو ".
لقد تكثفت المحادثات بين الناديين في شهر أغسطس ، حيث التقيا للمرة الأولى."
وقال لو باريزيان عن ذلك الاجتماع الفارغ في 13 أغسطس، عندما عرض برشلونة فيليب كوتينهو ومبلغ صغير من المال.