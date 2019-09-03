رياضة | أول رد فعل من نجوم البرازيل بعد فشل برشلونة في ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من نجوم البرازيل بعد فشل برشلونة في ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجوم منتخب البرازيل على استقبال نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في معسكر البرازيل، وذلك بعد فشل صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة الإسباني.

واستقبل لاعبو البرازيل زميلهم نيمار استقبالا مميزا حيث رحبوا به ، وأشادوا به ووجهوا له رسائل إيجابية خاصة أن اللاعب كان يعاني الفترة الماضية بسبب ابتعاده عن الملاعب.

وكان باريس سان جيرمان رفض عرضا من برشلونة لضم نيمار، حيث طلب الباريسيون مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون يورو بالإضافة ضم كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسيين توديبو وعثمان ديمبلي.

السبب وراء فشل صفقة نيمار