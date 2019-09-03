رياضة | اتحاد الكرة يستقر على استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، في نهائي كأس مصر.

ويأتي الاستقرار على إسناد المواجهة إلى طاقم تحكيم أجنبي، نظرا لحساسية المباراة التي تجمع الفريقين، خاصة أن الفائز سيضيف لتاريخه لقبا جديدا.

على جانب آخر يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت خدمات أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مواجهة الزمالك، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وكان الشناوي غاب عن مواجهة بتروجت، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، بسبب تعرضه لإصابة عضيلة، خلال مواجهة الأهلي، بالمباراة التي انتهت لفريقه، بهدف دون رد في ربع نهائي الكأس.

وحقق نادي بيراميدز فوزا مستحقا على نظيره بتروجيت بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين على ملعب بتروسبورت، في نصف نهائي بطولة كأس مصر ليتأهل الفريق إلى نهائي المسابقة.

جاءت ثنائية بيراميدز بواسطة كل من إيريك تراوري في الدقيقة 16 قبل أن يضاعف إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 44 وأضاع أحمد عفيفي لاعب بتروجيت ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وعبر بيراميدز بهذا الفوز إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه ، ليضرب موعدا ناريا مع الزمالك والذي تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي الأول.

وكان محمد عودة المدير الفني لبتروجيت دخل المباراة بتشكيلة مكون من:

حراسة المرمى : محمد أبو النجا "بونجا"

خط الدفاع : أحمد سالم صافي - أحمد عبد الرسول - خالد عبد الرازق - أحمد السباعي

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خط الوسط : محمود عماد - مصطفى معوض - أحمد عفيفي

خط الهجوم : أحمد سعيد "أوكا" - جون مانجا - أحمد رؤوف.

وعلى الجانب الآخر خاض الفرنسي سيباستيان ديسابر المباراة بتشكيل مكون :

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عمر جابر - إبراهيم حسن - إسلام عيسى

خط الهجوم : جون أنطوي.

وتأهل الزمالك النهائية لبطولة كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصلي لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم الذهاب للأشواط الإضافية، والذي حسمها الفارس الأبيض بهدف سجله (مصطفي محمد) في الدقيقة 99 ليصعد بالفريق الأبيض للمباراة النهائية.

ويلتقي بيراميدز الزمالك، مساء يوم الأحد 8 سبتمبر الجاري، في نهائي كأس مصر.