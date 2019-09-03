رياضة | نجم الهلال الجديد يوجه رسالة إلى جماهير الفريق بعد توقيعه رسميًا للزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الهلال الجديد يوجه رسالة إلى جماهير الفريق بعد توقيعه رسميًا للزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه لاعب نادي الهلال السعودي الجديد، الكولومبي جوستافو كويلار، رسالة إلى جماهير الفريق الهلالي وذلك بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن تعاقد النادي مع اللاعب الكولومبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي.

وقال صاحب ال27 عام، بأنه قد جاء إلى نادي الهلال من أجل تحقيق آمال وطموحات الفريق في المنافسة على كل البطولات الممكنة، وشدد كويلار على كونه يعلم بأن نادي الهلال هو واحد من أكبر الأندية ليس فقط في السعودية، بل في الشرق الأوسط وقارة آسيا.

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وتحدث الكولومبي كويلار عن تفاصيل إنتقاله إلى صفوف نادي الهلال، وأعرب عن سعادته الكبيرة بالإنضمام إلى نادي بحجم الهلال السعودي، مشيرًا إلى كون إصرار النادي على الحصول على خدماته، جعله هو كذلك يرغب في تمثيل النادي في الموسم الحالي.

وقال كويلار بخصوص صفقة إنتقاله وإنضمامه إلى نادي الهلال: "انا جاهز لخوض المباريات وتحقيق آمال جماهير الفريق في الموسم الحالي، أنتظر بشغف أولى مبارياتي مع الفريق، ومدربي السابق في نادي فلامنجو ،خيسوس، هو من نصحني بالتعاقد مع الهلال".

يذكر بأن المدرب البرتغالي خورخي خسيوس كان قد تولى من قبل المهام الفنية في نادي الهلال السعودي وبالتحديد في الموسم الماضي، ولكنه رحل عن القيادة الفنية في الفريق الهلالي بعدما دخل في خلافات مع محمد بن فيصل رئيس النادي السابق.