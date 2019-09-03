رياضة | متعب المفرج يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله من الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب المفرج يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله من الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدافع نادي الهلال السعودي والمعار إلى صفوف نادي الشباب، متعب المفرج، بأن هناك سبب واحد كان وراء رحيله عن صفوف النادي الهلالي في الميركاتو الماضي، وإنتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي الشباب، وذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها المفرج للرد عن تساؤلات الجماهير عن سبب رحيله من النادي وإعارته للشباب بعدما كان قد جدد عقده مع الزعيم لمدة 5 سنوات قادمة.

وظهر متعب المفرج مع برنامج"الدوري مع وليد"، وقال بأن المدرب الروماني لنادي الهلال، رازفان لوشيسكو يتم على عدد محدد من اللاعبين في خط الدفاع، وهو ما يقلل من فرص المفرج في المشاركة بشكل أساسي مع الفريق في الفترة المقبلة، لذا قرر الرحيل عن صفوف الهلال في هذا الموسم، والإنتقال نحو نادي الشباب السعودي من أجل المشاركة بشكل أساسي وإثبات قدراته للجميع داخل الدوري السعودي.

وأوضح المفرج في تصريحاته، بأنه قد تلقى عدد كبير من العروض من قبل عدة أندية في الدوري السعودي، ولكنه فضل نادي الشباب، بسبب قناعته بالمشروع الذي يملكه نادي الشباب في الوقت الحالي، حيث سيحاول المفرج، بأن يثبت نفسه مع الليوث من أجل أن يعود إلى صفوف نادي الهلال من جديد مع الموسم المقبل، ويحصل على مكان أساسي في تشكيلة الزعيم.

يذكر بأن نادي الهلال كان قد أعلن في وقت سابق عن رحيل اللاعب متعب المفرج إلى نادي الشباب السعودي لمدة موسم واحد، وذلك بعدما وقع اللاعب على عقود جديدة مع نادي الهلال، تجعله يستمر في صفوف الزعيم حتى صيف عام 2024 على أقل تقدير.