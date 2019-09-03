رياضة | يوسف الصافي في صفوف مركز شباب الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف الصافي في صفوف مركز شباب الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة مركز شباب الحمام برئاسة سالم زحام في التعاقد مع يوسف جويدة الصافي لاعب غزل كفر الدوار السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات دوري القسم الثالث.

يذكر أن شباب الحمام قد أبرم العديد من الصفقات إستعدادا للموسم الجديد حيث تعاقد مع عبد الله دغيم لاعب الفريق السابق ، أحمد بوجي مدافع شباب المعمورة ،سامي كريم من الترجي المطروحي ،وحمزة السلوم من المصري السلوم .

بدأ مركز شباب فترة إعدادة تحت قيادة فنية لناصر بسيس في الأسبوع الإخير من شهر يوليو وخلال فترة إعدادة خاض مباراتين وديتين خسر الأولي من نادي الحمام 2/3 وتعادل في الثانية مع مياة البحيرة سلبيا.

ويسعي الجهاز الفني لخوض العديد من المباريات الودية لزيادة الإنسجام بين القدامي والجدد والوصول بالفريق بحالة بدنية جيدة قبل خوض منافسات دوري القسم الثالث ويسعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية للصعود لدوري الدرجة الثانية.