رياضة | تعرف على مواعيد مباريات دور ال32 في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات دور ال32 في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيشهد شهر سبتمبر الجاري، منافسات ومباريات الذهب والإياب في دور ال32 من البطولة العربية في نسختها الحالية والتي تقام تحت مسمى "كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال"، والتي من المؤكد بأن تشهد العديد من المواجهات القوية بين الفرق العربية، خاصة بعد النتائج التي أسفرت عنها مباريات الذهاب في الدور ذاته.

وخلال هذا التقرير من موقع، الخليج 365 الرياضي، سوف نقدم لكم، مواعيد كل مباريات دور ال32 في بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" خلال شهر سبتمبر الجاري.

البداية ستكون يوم الجمعة المقبل والموافق 6 سبتمبر الجاري، مع مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي الليبي، حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريق بالإسماعيلية، على أن تكون مباراة العودة في ٢٧ من نفس الشهر الجاري في دولة تونس بسبب الاحداث السياسية الجارية في دولة ليبيا في الوقت الحالي.

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وستكون هناك مواجهة قوية في البطولة العربية تجمع بين النصر العماني وبين نادي الجزيرة الإماراتي، وذلك يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وهذا بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وستكون مباراة الذهاب في عمان، في حين ستكون مباراة العودة بين الفريقين في دولة الإمارات بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وواحدة من المباريات المنتظرة في هذا الدوري، هي مباراة نادي الوداد المغربي والمريخ السوداني، والتي ستقام في المغرب يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، وهذا بعدما إنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في السودان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي.

وسيلعب نادي النجم الساحلي التونسي مباراة العودة أمام نادي شباب الأردن يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري، وهذا بعدما أنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة الأردنية عمان، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف واحد.