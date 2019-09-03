رياضة | رسائل "ميتشو" لنجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل "ميتشو" لنجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إلغاء فترة الراحة التي كان من المقرر أن يحصل عليها اللاعبون عقب انتهاء مباراة الأبيض والاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء قرار ميتشو بعد إخطار اتحاد الكرة المصري للنادي بإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل، حيث لم يتحدد موقف الملعب وحضور الجماهير، للاتفاق مع الجهات الأمنية.

ويخوض اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة بيراميدز، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة.

وأكد ميتشو للاعبين على ثقته الكبيرة في الفريق وفي كل لاعب موجود بالقائمة، في إشارة إلى قدرة الزمالك على التتويج ببطولة الكأس بالرغم من قوة المنافس، حيث طالب المدرب لاعبيه ضرورة القتال داخل الملعب من اجل تحقيق المكسب.

ميتشو يحلم بكأس مصر

وقال المدير الفني للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين إنه يحلم بالتتويج بالبطولة الأولى له مع الزمالك، وإن هذا الحلم لن يتحقق إلا في حالة القتال داخل الملعب، والاستفادة من كل الفرص التي تأتي لنا خلال اللقاء.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحقيق أول بطولاته مع الفارس الابيض، بعد ان أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد معه خلال شهر اغسطس الماضي.

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وقاد ميتشو الفريق في ٣ مواجهات فاز فيهم جميعًا على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى المقاصة والاتحاد السكندري بهدف نظيف في مسابقة كأس مصر.

في نفس السياق بدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية امس الاثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز في النهائية لبطولة كأس مصر.

حيث شهد المران بعض التدريبات التأهيلية والفنية للاعبين تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة ٩٩ من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل حارس مرمى زعيم الثغر التعامل معها.

في سياق متصل نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب يوم 14 سبتمبر المقبل في السنغال، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.