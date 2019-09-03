رياضة | اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقرت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وبالاتفاق مع الشركة الراعية للكرة المصرية، خوض مواجهة الأهلي والزمالك، بكأس السوبر بالأراضي المصرية.
ويأتي ذلك، بسبب ضيق الوقت وعدم إمكانية إقامة المباراة خارج الأراضي المصرية، أسوة بالأعوام السابقة والتي تم خوض فيها السوبر بالإمارات.
على جانب أخر، اقتربت اللجنة من تحديد يوم 19 سبتمبر بدلا من يوم 18، لإقامة اللقاء بسبب ارتباطات الفريقين لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي مباراة السوبر المصري، باعتباره بطلا للدوري المصري الممتاز النسخة الماضية، فيما يتواجد الزمالك بالمباراة، بصفته حاملا لقب كأس مصر.
وأنهى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، الجدال حول مشاركة ثلاثي النادي الأهلي بمباراة الزمالك، بكأس السوبر.
رمضان صبحي وعمرو السولية، ثنائي المارد الأحمر تلقوا إنذارا خلال مباراة بيراميدز سبورت، فيما حصل أيمن أشرف على كارت أحمر، بالمباراة التي انتهت لبيراميدز سبورت، بهدف دون رد، بدور الثمانية لكأس مصر.
وأكد حسين في تصريحات، أن صبحي والسولية، يحق لهم المشاركة في مباراة السوبر المقبلة، لعدم تطبيق أخصية الإنذار الثالث عليهم، ويعد إنذارات بيراميدز هو الأول.
وأضاف حسين، أنه تم إرسال خطابات لجميع الأندية، أخطرناها بسقوط إنذارات اللاعبين، بداية من الموسم الجديد، إلا في حالات الطرد وهذا ما سينطبق على أيمن أشرف لحصوله على الكارت الأحمر، وبالتالي سيغيب عن كأس السوبر.