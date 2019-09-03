رياضة | اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وبالاتفاق مع الشركة الراعية للكرة المصرية، خوض مواجهة الأهلي والزمالك، بكأس السوبر بالأراضي المصرية.

ويأتي ذلك، بسبب ضيق الوقت وعدم إمكانية إقامة المباراة خارج الأراضي المصرية، أسوة بالأعوام السابقة والتي تم خوض فيها السوبر بالإمارات.

على جانب أخر، اقتربت اللجنة من تحديد يوم 19 سبتمبر بدلا من يوم 18، لإقامة اللقاء بسبب ارتباطات الفريقين لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.