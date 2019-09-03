رياضة | أغلى 5 صفقات في الدوري الإيطالي خلال انتقالات صيف 2019

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انتهت رسمياً فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 في الدوري الإيطالي ، والذي شهد إبرم صفقات قوية وخاصةً على مستوى المدافعين وبالتحديد صفقة انتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس.

أغلى 5 صفقات في الدوري الإيطالي خلال انتقالات صيف 2019

ويعد الدوري الإيطالي أحد أفضل وأقوى الدوريات الأوروبية ولعل وجود لاعب كبير بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أصبحت عروض الكالتشيو مغريةً للعديد من النجوم للقدوم إليه خاصةً لأندية "يوفنتوس وروما وميلان وإنتر ميلان ونابولي".

وشهدت الساعات القليلة الماضية من يوم الإثنين 2 سبتمبر إبرام صفقات قوية ورحيل آخرين لعل أبرزها انتقال الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان لتنتهي أزمة اللاعب وزوجته المثيرة للجدل واندا نارا.

كما يعد أيضاً انتقال اليوناني كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي أحد أبرز الانتقالات الداخلية في السوق الإيطالية، خاصةً أنه من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي خلال السنوات القليلة الماضية.

فيما استطاع نادي إنتر ميلان أن يدعم صفوفه هذا الصيف بصفقتين من العيار الثقيل تم نقلهم من مانشستر يونايتد وهما؛ البلجيكي روميلو لوكاكو وألكسيس سانشيز النجم التشيلي.

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وفيما يلي يستعرض لكم متابعينا الكرام، موقع "الخليج 365 الرياضي" أسعار أغلى 5 صفقات في الدوري الإيطالي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية:

• روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان مقابل 80 مليون يورو

• ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو

• هيرفينج لوزانو من آيندهوفن إلى نابولي مقابل 42 مليون يورو

• كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو

• ليوناردو سبينازولا من يوفنتوس إلى روما مقابل 29.5 مليون يورو