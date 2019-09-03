رياضة | بدر المطوع يهدد أحمد حسن ويقترب من خطف لقب عميد لاعبي العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدر المطوع يهدد أحمد حسن ويقترب من خطف لقب عميد لاعبي العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح أسطورة كرة القدم الكويتية، بدر المطوع، على مقربة من تحطيم رقم عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب المصري السابق، أحمد حسن، وذلك فيما يتعلق بعدد المباريات الدولية،حيث أصبح قائد المنتخب الكويتي يمتلك في رصيده 170 مباراة دولية رفقة منتخب الكويت، ليصبح على بعد 14 مباراة فقط من رقم الأسطورة أحمد حسن الذي يملك في رصيده 184 مباراة، جعلته يأتي في المركز الأول كأكثر لاعب شارك في مباريات رفقة منتخب بلاده.

بدر المطوع يقترب من خطف لقب عميد لاعبي العالم من أحمد حسن

وتحدثت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم عن كون، بدر المطوع، صاحب ال34 عام، يحتاج فقط للمشاركة إلى 15 مباراة فقط، وذلك من أجل تحطيم رقم نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك السابق، أحمد حسن، مؤكدة بأن بدر المطوع سوف يشارك رفقة منتخب بلاده في المباريات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، وتصفيات كأس آسيا 2023، وفي حالة نجح الكويت في الوصول إلى أيًا من هذه البطولات، ومشاركة بدر المطوع فيها بجانب المباريات الودية خلال هذه الفترة، فإنه من المؤكد بأن يتخطى بدر المطوع رقم الأسطورة أحمد حسن، ويصبح هو عميد لاعبي العالم الجديد.

يذكر بأن بدر المطوع قد شارك رفقة منتخب بلاده الكويت للمرة الأولى في سن ال17 عام، وقد نجح في أن يسجل تاريخ مشرف رفقة الأزرق خلال هذه الفترة، ولعل الإنجاز الأبرز له هو تحقيق الفوز بلقب بطولة كأس الخليج التي أقيمت في اليمن خلال 2010، وهذا بجانب إنجازاته في نادي القاسية الكويتي الذي لعب له بدر المطوع منذ عام 2004 ونجح في تسجيل 202 هدف رفقة الفريق صاحب الألوان الصفراء.