رياضة | بعد إغلاق الميركاتو.. السبب وراء فشل إنتقال نيمار لـ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إغلاق الميركاتو.. السبب وراء فشل إنتقال نيمار لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اثارت صفقة نيمار وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان جدلاً في الأيام الماضية وكان حديث الانتقالات الصيفية قبل إغلاقه وعلى الرغم من ذلك ، فإن كل اللاعب استقر في حديقة الامراء.

لقد بذل نيمار كل ما في وسعه للحصول على خروجه هذا الصيف ، لكن باريس سان جيرمان لم يكن راضيا عن أي من العروض المطروحة.

قام لي باريزيان بتسجيل هذه القصة منذ بدايتها وأوضح أن "مساهمي باريس سان جيرمان في قطر شعروا بالإهانة" عندما أخبر نيمار ليوناردو أنه يريد العودة في الميركاتو الصيفي، وقرر أنه يمكن أن يغادر إذا تم تقديم عرض جيد جدًا للرفض.

كانت كلمة صاحب النادي "يمكن أن يغادر" ، لكن فقط إذا كان العرض ضخمًا: 300 مليون يورو ".

لقد تكثفت المحادثات بين الناديين في شهر أغسطس ، حيث التقيا للمرة الأولى."

Advertisements

وقال لو باريزيان عن ذلك الاجتماع الفارغ في 13 أغسطس، عندما عرض برشلونة فيليب كوتينهو ومبلغ صغير من المال.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد باريس سان جيرمان أن برشلونة تسربت معلومات حول الرحلة إلى وسائل الإعلام، مع توضيح الوقت والمكان ترك برشلونة في انتظار لفتة من نيمار لم يأت أبدًا.

أرادوا منه أن يسلح النادي بقوة ليبيعه كان من الواضح أنه أراد الخروج من أي باب، حتى لو أخذته إلى ريال مدريد.

ضغطت برشلونة على اهتمام مدريد، لكن لوس بلانكوس كان واضحًا أن سعر 300 مليون يورو لن يتحقق وأن هدفهم الرئيسي يبقى لشراء كليان مبابي في الصيف المقبل.

مع تجاهل مدريد، كان لدى نيمار خيار واحد فقط ولكن مع تقدم الوقت أصبح الاحتمال أقل فأقل: "لقد عرفت باريس سان جيرمان لفترة طويلة أن برشلونة لم يكن لديه ما يكفي من المال."

السعر الذي حددوه لم يكن في متناول برشلونة، إنها قصة نقل لا يمكن القيام بها. "