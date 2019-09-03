رياضة | أزمة في برشلونة تصيب أداء فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة تصيب أداء فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحيفة الإسبانية "ماركا" عن سبب الأداء الضعيف الذي يقدمه فريق برشلونة مع فالفيردي في مسابقة الدوري المحلي حتى الان.

واضحت الصحيفىة ان إصابة ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي تسبب بصداع في رأس إرنستو فالفيردي في خط الهجوم ، لكن يبدو أن مدرب برشلونة لا يعرف أفضل خط وسط لديه حتى الآن.

اختار المدرب الإسباني ثلاث مجموعات مختلفة في وسط فريق برشلونة في ثلاث مبارايات لعبها في الدوري الإسباني.

ولم يكن أي منهم مقنعًا بشكل خاص، فقد فاجأ الجميع بالذهاب لخط الوسط ثلاثة من فرينكي دي يونج وكارليس ألينا وسيرجي روبرتو في ليلة الافتتاح في سان ماميس.

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وجاء إيفان راكيتش محل ألينا في الشوط الأول من تلك الهزيمة لنادي أتلتيك في حين أعيد سيرجيو بوسكيتس في الأسبوع التالي ضد ريال بيتيس.

قدم أرتورو فيدال أيضًا أول ظهور له هذا الموسم ضد لوس فيرديبلانكو وسجل في الفوز 5-2.

لم تكن قصة مختلفة في بامبلونا يوم السبت بعد بوسكيتس، دي جونج وسيرجي روبرتو كافحوا للسيطرة على اللعبة في الشوط الأول، قدم آرثر ميلو في نهاية الشوط الأول لتوفير بعض رباطة جأش في منتصف الملعب.

أثبت البرازيلي في الموسم الماضي أنه كان أكثر من قادر على إملاء وتيرة مباراة من موقع أكثر تقدمًا وفعل ذلك تمامًا ضد أوساسونا بينما سجل أيضًا هدفه الأول للنادي الكاتالوني.

سيكون أمام فالفردي مزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن خط الوسط المفضل لديه خلال فترة الاستراحة الدولية ، لكنه لا يستطيع تحمل التجربة قبل المواجهات ضد فالنسيا وبوروسيا دورتموند وغرناطة.